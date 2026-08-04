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Общество

Петербуржец пытался контрабандой провезти коллекцию самоцветов на 3,4 млн рублей

В Пулково задержали контрабандиста с самоцветами в тетрадях на 3,4 млн рублей
ФТС России

В аэропорту Пулково задержали 43-летнего мужчину, который пытался нелегально ввезти из Шри-Ланки коллекцию полудрагоценных камней стоимостью более 3,4 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

По данным ведомства, 43-летний житель петербуржец организовал незаконный ввоз минералов из Шри-Ланки. Мужчина отправлял самому себе посылки, в одном из отправлений с личными вещами и канцелярией таможенники обнаружили школьные тетради, между станиц которых были спрятаны 18 ограненных камней.

Когда мужчина вернулся в Россию, его остановили на «зеленом» коридоре в аэропорту Пулково. В ходе личного досмотра инспекторы изъяли еще 22 самоцвета, восемь камней путешественник рассовал по карманам, а еще 14 спрятал в перчатку, которую засунул в обувь для плавания внутри чемодана.

Нарушитель пояснил, что самостоятельно организовал схему нелегального ввоза минералов с целью их последующей продажи через собственный сайт. Экспертиза показала, что партия включает шпинель, жёлтый сапфир, аквамарин, лунный камень, гранат, турмалин, хризолит, титанит, топаз и цитрин. Возбуждено два уголовных дела по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в багаже россиянина, прилетевшего из Вьетнама, нашли чучело редкого крокодила.

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