Эксперт рассказал о влиянии изменения климата на погоду в России

В России темпы потепления в 2-4 раза быстрее, чем в среднем в остальных частях планеты. Такое изменение климата отразится на погоде в стране. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил климатолог Владимир Семенов.

По словам специалиста, россиянам не стоит бояться такого потепления, поскольку существует «запас толерантности».

Климатолог объяснил, что при самом агрессивном сценарии, когда выбросы парниковых газов будут каждый год увеличиваться на 1%, рост среднегодовой температуры воздуха в России к концу века составит 8 градусов, а если мировое сообщество примет меры по снижению выбросов — 5-6 градусов. Таким образом, зимой столбики термометров будут показывать на 1,5-2 градуса больше, а в летний сезон — примерно на 1 градус меньше.

Эксперт также отметил, что невыносимая жара не наступит во всех уголках России, поскольку ее территория слишком обширна. В то же время для северной части страны глобальное потепление может оказаться полезным, поскольку благодаря нему зимы станут мягче.

Основной проблемой, по словам климатолога, окажутся волны жары, с которыми уже сейчас сталкиваются северные регионы.

«Летом волны жары будут главной проблемой. Мы видим, что они начали случаться не только в средних широтах и на юге России, но и на Ямале, где неоднократно наблюдались температуры свыше 30 градусов. Это серьезная встряска для экосистем, инфраструктуры и вечной мерзлоты», — подчеркнул он.

Помимо этого, благодаря потеплению на севере России увеличится количество осадков и сток рек, что поспособствует росту выработки гидроэлектроэнергии. В то же время таяние льдов в Арктике упростит судоходство по Северному морскому пути и добычу природных ресурсов.

Жители Москвы и Подмосковья уже могут заметить изменения климата, поскольку теперь в столичный регион зима приходит примерно на две недели позже, чем 30 лет назад, а весна наступает на одну неделю раньше. При этом осадки бывают более интенсивными, а частота смерчей и других подобных явлений увеличивается.

Ранее стало известно, что в России и Канаде теплеет быстрее, чем во всем мире.