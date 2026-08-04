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Общество

«Роснефть» помогла обеспечить интернетом жителей отдаленных родовых угодий Югры

Более 180 родовых угодий в Югре получили доступ к интернету при поддержке «Роснефти»
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Компания «Самотлорнефтегаз» (входит в добывающий комплекс НК «Роснефть») в ХМАО-Югре помогла получить доступ к связи и интернету жителям более чем 180 родовых угодий, сообщает пресс-служба компании.

Всего в рамках проекта «Цифровое стойбище» за несколько лет более 3,7 тыс. представителей коренного населения региона получили доступ к современным услугам связи.

Для подключения к глобальной сети специалисты использовали технологию усиления сигнала или спутниковые антенны. Также компания обеспечила коренных жителей ноутбуками.

В «Роснефти» отметили, что проект направлен на обеспечение равных цифровых возможностей для жителей крупных городов и труднодоступных поселений ХМАО-Югры.

Также в компании добавили, что современная связь имеет особое значение для развития образования. Благодаря региональной цифровой платформе «Стойбищная школа-сад» дети из семей оленеводов и рыбаков могут получить дошкольное образования в родовых угодьях. Всего в 2025-2026 году в таких садах обучались 45 детей из 32 семей.

Кроме того, в регионе созданы онлайн-площадки для реализации национальных продуктов и продвижения этнотуризма.

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