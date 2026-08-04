Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Госдуме рассказали, как граждане сами идут «в лапы» аферистов

Вице-спикер ГД Чернышов: мошенники делают так, чтобы человек сам вышел на них
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Аферисты уже не звонят первыми, а делают так, чтобы человек сам вышел на них через объявление в интернете. Об этом предупредил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в разговоре с «Лентой.ру».

Чернышов отметил, что подобные схемы могут оказаться опаснее, чем «классическое» телефонное мошенничество, ведь когда человек ищет в интернете, например, мастера для предоставления каких-либо услуг, он не подозревает, что его могут обманывать.

«Психологически он (человек — ред.) уже настроен на честную сделку. Уровень доверия изначально выше, и преступники этим активно пользуются», — сказал Чернышов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день объявления злоумышленников редко выглядят подозрительно — это уже не безграмотный текст и не фантастически низкая цена. Наоборот: человеку спокойно отвечают на вопросы, присылают дополнительные фотографии, обсуждают детали, могут несколько дней поддерживать переписку.

Однако принцип всегда один — через доверительный контакт подтолкнуть человека к нужному злоумышленникам действию: например, передать доступ к аккаунту или выполнить финансовую операцию «для проверки», напомнил о распространенных уловках Чернышов.

Ранее пожилой мужчина три недели ездил по России, чтобы отдать мошенникам свои 12 млн рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!