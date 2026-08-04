В Госдуме рассказали, как граждане сами идут «в лапы» аферистов

Вице-спикер ГД Чернышов: мошенники делают так, чтобы человек сам вышел на них

Аферисты уже не звонят первыми, а делают так, чтобы человек сам вышел на них через объявление в интернете. Об этом предупредил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в разговоре с «Лентой.ру».

Чернышов отметил, что подобные схемы могут оказаться опаснее, чем «классическое» телефонное мошенничество, ведь когда человек ищет в интернете, например, мастера для предоставления каких-либо услуг, он не подозревает, что его могут обманывать.

«Психологически он (человек — ред.) уже настроен на честную сделку. Уровень доверия изначально выше, и преступники этим активно пользуются», — сказал Чернышов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день объявления злоумышленников редко выглядят подозрительно — это уже не безграмотный текст и не фантастически низкая цена. Наоборот: человеку спокойно отвечают на вопросы, присылают дополнительные фотографии, обсуждают детали, могут несколько дней поддерживать переписку.

Однако принцип всегда один — через доверительный контакт подтолкнуть человека к нужному злоумышленникам действию: например, передать доступ к аккаунту или выполнить финансовую операцию «для проверки», напомнил о распространенных уловках Чернышов.

Ранее пожилой мужчина три недели ездил по России, чтобы отдать мошенникам свои 12 млн рублей.