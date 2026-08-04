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Общество

Хозяева отправили прах любимого пса в космос на метеозонде

Daily Mail: в Британии хозяева простились с собакой, запустив ее прах в космос
Annabell Gsoedl/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании владельцы французского бульдога по кличке Оскар устроили прощание с питомцем, запустив его прах к границе космоса на метеозонде, пишет Daily Mail.

Оскар внезапно умер в начале года из-за опухоли мозга. Его хозяин, 26-летний Джейкоб Баттерсби, вместе с другом Каллумом Кингом решили исполнить мечту, которую не успели осуществить при жизни питомца, — показать ему мир.

Прах собаки поместили в специальную капсулу вместе с любимой игрушкой-инопланетянином из мультфильма «История игрушек» и GPS-трекером. Запуск состоялся в городе Рагби. Метеозонд поднялся на высоту около 36 километров, где лопнул, после чего прах был развеян в верхних слоях атмосферы. Контейнер с оборудованием спустился на парашюте и приземлился примерно в 90 километрах от места запуска.

«Оскар так и не успел увидеть мир, поэтому мы решили показать мир Оскару. Это было его последнее большое приключение», — рассказал Каллум.

Запуск также стал испытанием GPS-трекера для домашних животных, который разработала компания друзей . По их словам, устройство успешно выдержало полет к границе космоса и помогло вернуть оборудование.

Ранее женщина сделала татуаж с прахом собаки в память о питомце.

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