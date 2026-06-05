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Общество

Женщина сделала татуаж с прахом собаки в память о питомце

Британка сделала татуаж, добавив в чернила прах своей собаки
life_in_the_red_lane/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женщина из Англии сделала татуаж с прахом собаки в память о питомце, пишет Oddity Central.

Жительница Великобритании Клэр Хобсон придумала необычный способ сохранить память о своей собаке по кличке Пэтч, с которой прожила почти 20 лет.

Женщина решила кремировать питомца, а часть его праха смешать с чернилами, которыми она сделала татуаж глаз.

«Я подумала, что люди делают татуировки в память о близких», — прокомментировала она.

Клэр обратилась к знакомому мастеру татуажа, который согласился провести процедуру. Они смешали небольшое количество праха Пэтча с пигментом, после чего нанесли перманентную подводку на веки.

Женщина призналась, что понимает, насколько странно это звучит, но для нее это способ чувствовать питомца рядом.

«Это самая чистая форма любви», — объяснила британка.

Ранее мужчина установил рекорд Гиннесса по количеству татуировок с персонажами Marvel.

 
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