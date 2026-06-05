Женщина сделала татуаж с прахом собаки в память о питомце

Женщина из Англии сделала татуаж с прахом собаки в память о питомце, пишет Oddity Central.
Жительница Великобритании Клэр Хобсон придумала необычный способ сохранить память о своей собаке по кличке Пэтч, с которой прожила почти 20 лет.
Женщина решила кремировать питомца, а часть его праха смешать с чернилами, которыми она сделала татуаж глаз.
«Я подумала, что люди делают татуировки в память о близких», — прокомментировала она.
Клэр обратилась к знакомому мастеру татуажа, который согласился провести процедуру. Они смешали небольшое количество праха Пэтча с пигментом, после чего нанесли перманентную подводку на веки.
Женщина призналась, что понимает, насколько странно это звучит, но для нее это способ чувствовать питомца рядом.
«Это самая чистая форма любви», — объяснила британка.
Ранее мужчина установил рекорд Гиннесса по количеству татуировок с персонажами Marvel.