В Госдуме рассказали, кто платит налог при дарении квартиры

При дарении квартиры между супругами, родителями и детьми, бабушками, дедушками и внуками одаряемый освобожден от налога. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Дарение квартиры часто выбирают, чтобы заранее передать жилье детям или внукам. С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между гражданами обязательно удостоверяет нотариус. Требование действует при передаче целой квартиры и доли близкому родственнику и постороннему человеку. Нотариус проверяет стороны, право собственности, семейное положение дарителя и ограничения на квартиру. После подписания он направляет сведения в Росреестр. Одаряемый становится собственником после внесения записи в ЕГРН и может продать, подарить или заложить жилье. Прежний владелец уже не вернет его по одному желанию», — пояснил Гаврилов.

Федеральный нотариальный тариф составляет 0,5 процента кадастровой стоимости, минимум 300 рублей и максимум 20 тысяч рублей. При дарении между близкими родственниками эта часть платы уменьшается вдвое. Дополнительно взимаются региональный тариф и госпошлина за регистрацию права.

«Для большинства квартир она составляет 4 тысячи рублей. При кадастровой стоимости свыше 20 миллионов рублей сумму рассчитывают отдельно. Налог платит одаряемый, поскольку квартира считается его доходом. Освобождение действует между супругами, родителями и детьми, усыновителями и усыновленными, бабушками, дедушками и внуками, полнородными и неполнородными братьями и сестрами. Дяди, тети, племянники, двоюродные родственники и свойственники в перечень не входят. В остальных случаях резидент платит 13 процентов с суммы до 2,4 миллиона рублей и 15 процентов с превышения. Ставки 18, 20 и 22 процента к дарению квартиры неприменимы», — уточнил депутат.

Он рекомендовал особенно осторожно дарить единственное жилье, так как отменить это решение будет сложно.

«Регистрация по месту жительства сама по себе не сохраняет пожизненное право на квартиру. Для надежного сохранения права на жилье обычно выбирают завещание или договор пожизненного содержания. Отменить исполненное дарение можно лишь по основаниям закона, например при покушении на жизнь дарителя или умышленном причинении ему телесных повреждений», — заключил Гаврилов.

Ранее юрист объяснил, как подарить недвижимость без нарушения законов.