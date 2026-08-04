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Общество

Врач объяснила, как спасти зуб при вывихе

Стоматолог Тишкина: главная ошибка при вывихе зуба – это звонок в скорую
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

При вывихе зуба нужно тут же попытаться вставить его обратно в лунку или поместить зуб в емкость с молоком и срочно отправляться к стоматологу. Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дала кандидат медицинских наук, стоматолог-травматолог, доцент кафедры медицины катастроф РУДН, главный врач клиники New Iceberg Ольга Тишкина.

«Вывих зуба – одна из очень распространенных зубных травм. Между корнем зуба и костью есть тонкая амортизирующая связка – периодонт, а десна плотно вплетена в корень волокнами круговой связки. При сильном ударе эти волокна разрываются, зуб смещается, из поврежденных тканей идет кровь. При этом клетки связки некоторое время сохраняют жизнеспособность, что и дает шанс на приживление», — пояснила Тишкина.

По ее словам, если зуб сместился, но остался в лунке, надо не бояться, а аккуратно вернуть его в исходное положение. Это неприятно, но критически важно для восстановления кровоснабжения. Если сделать это не получается, нужно немедленно ехать к стоматологу, желательно попасть на прием в течение часа.

«При полном выбивании зуба счет идет на минуты: на поверхности корня находятся живые клетки связки, которые обеспечивают приживление. Если они высохнут или попадут в неподходящую среду, шанс на успех резко падает. Идеальное время для реплантации – не более 5 минут после травмы», — заявила врач.

Алгоритм прост: найти зуб, взять его за коронку, не касаясь корня. Загрязненный зуб ополоснуть молоком или физраствором, а затем попытаться вставить обратно в лунку. При неудачных попытках надо поместить зуб в емкость с молоком и срочно отправляться к стоматологу.

«Самая распространенная и самая опасная ошибка – звонок в скорую помощь. Такое решение кажется логичным, так как травмы зубов часто из-за обилия крови выглядят устрашающе, однако лучше не тратить драгоценное время на ожидание бригады и самостоятельно ехать в ближайшую стоматологическую клинику», — предупредила врач.

Еще одна критическая ошибка, с которой можно столкнуться в травмпункте – фиксация зуба проволокой. Она механически удерживает зуб, но одновременно мешает десне восстановить прикрепление к корню и заносит инфекцию под десну, провоцируя воспаление и последующее отторжение. Для правильной фиксации нужны современные адгезивные шины, которые приклеиваются к соседним зубам и не травмируют ткани.

«Многим кажется, что проще не бороться за зуб, а поставить имплант. Однако с медицинской точки зрения это неравноценная замена. Без корня зуба костная ткань челюсти перестает получать необходимую нагрузку и атрофируется, возникает провал в десне, соседние зубы смещаются, меняется прикус. Все это делает последующее протезирование значительно более сложным, долгим и дорогим», — констатировала Тишкина.

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