Фонд Crimean Tatar Foundation признали нежелательной огранизацией в РФ

Деятельность американского фонда Crimean Tatar Foundation признана нежелательной на территории России. Об этом сообщили в пресс-лужбе Генпрокуратуры РФ.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность организации Crimean Tatar Foundation. Фонд создан в 2021 году в США, расположен в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, фонд занимается поставками для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они отправляют украинской армии беспилотники, защитное снаряжение, генераторы, транспорт.

Кроме того фонд организует конференции и выставки, которые «искажают историю депортации крымско-татарского населения». Участникам данных мероприятий рассказывают об «оккупации Крыма», отметили в Генпрокуратуре.

В июле деятельность организации American Coalition for Ukraine (ACU) была признана нежелательной на территории РФ. В Генпрокуратуре уточнили, что ACU, созданная в 2022-м, координирует работу входящих в нее НКО, которые занимаются лоббированием интересов Украины в США и проведением публичных акций.

Ранее суд оштрафовал публициста Ланькова за участие в нежелательной организации.