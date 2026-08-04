ЛДПР требует остановить рост цен на продукты

В ЛДПР требуют принять системные меры для сдерживания цен на продукты питания, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

В партии считают, что государство не должно ограничиваться временными договоренностями с торговыми сетями и разовыми заморозками цен, а обязано постоянно контролировать ситуацию и защищать семейные бюджеты от неоправданных ценников в магазинах по всей стране.

В ЛДПР отмечают, что с начала 2026 года минимальный набор продуктов на одного россиянина, по официальным данным, подорожал на 8%. Цены поднялись даже на базовые продукты питания, включая молоко, яйца, овощи, хлеб, масло и мясо. Около 40% бюджета семей тратится на покупку продуктов (самый высокий показатель с 2008 года). В партии добавили, что к ним поступают тысячи обращений граждан о том, что реальные доходы падают, в то время как стоимость даже базовых продуктов питания с каждым месяцем становится все выше.

«Постоянное подорожание продуктов питания бьет по миллионам граждан страны, заставляя семьи экономить на самом необходимом», — отметил Слуцкий.

Председатель ЛДПР предложил установить предельную торговую надбавку на социально значимые товары, чтобы сделать формирование цен прозрачным.

«Люди приходят в магазин, чтобы купить самые простые продукты. Речь не идет о деликатесах, данный набор должен быть на столе каждой российской семьи. Но из месяца в месяц наши граждане видят, что на ту же сумму могут купить все меньше и меньше. Зарплаты, пенсии и пособия не успевают за ценниками, обычный поход за продуктами превращается в серьезное испытание. Людей фактически заставляют выбирать, что сегодня важнее: нормальное питание, лекарства, одежда для ребенка или оплата коммунальных услуг», — сказал он.

Слуцкий добавил, что продукты первой необходимости не могут становиться роскошью.

«Государство обязано не наблюдать за этим со стороны, а ежедневно принимать меры для снижения и сдерживания цен. Нужны не разовые заморозки перед праздниками, а постоянный контроль. Мы не предлагаем назначать стоимость каждого товара из кабинета, но государство должно видеть всю цепочку от производителя до прилавка и понимать, где возникает необоснованная накрутка», — сказал он.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что сегодня разница между оптовой и розничной ценой может отличаться более чем в 2–3 раза, поэтому ФАС должна следить за действиями перекупщиков (оптовиков, посредников и торговых сетей), чтобы пресечь необоснованное повышение цен. Еще одно предложение партии касается скрытого уменьшения количества товара в упаковке. Партия предложила в рамках закона «О честной цене» обязать продавцов крупно указывать не только стоимость упаковки, но и ее вес и объем.