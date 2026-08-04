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Общество

Компания москвичек заманивала мужчин в «подставное» кафе и была задержана

В Москве будут судить девушек, заманивавших мужчин на подставные свидания
Arthur Bargan/Shutterstock/FOTODOM

В Москве будут судить группу из семи человек, их подозревают в организации «подставных свиданий». Об этом сообщает прокуратура столицы.

По данным ведомства, девушки знакомились с мужчинами в соцсетях и спустя какое-то время общения предлагали пойти на свидание. На встрече они заманивали поклонников в определенное кафе на Ленинградском проспекте.

«Бокал шампанского мог стоить 6 тыс. рублей, сырная тарелка – 3,8 тыс. рублей., мясная – 4,2 тысячи», – сообщается в публикации.

При этом шампанское позиционировалось как алкоголь известных марок, но на деле в бокалы наливали недорогие напитки. У заведения не было необходимых лицензий и кассового аппарата.

После таких свиданий некоторые пострадавшие обращались в полицию. Всего от действий девушек из соцсетей пострадали 10 человек, суммарно они отдали за совместный досуг более 250 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Фигурантами стали трое мужчин и четыре женщины. Обвинения группе уже предъявили, материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что мужчина год преследовал экс-девушку, требуя вернуть деньги за свидания.

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