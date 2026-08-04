Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В «Единой России» выступили за понятное налоговое администрирование

В «Единой России» назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Партия «Единая Россия» выступает за понятное налоговое администрирование, чтобы предприниматели заранее знали требования государства и могли планировать свою деятельность, заявил ТАСС председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин.

Он отметил, что доначисления компаниям за использование предусмотренных законом льгот недопустимы.

«Если закон не устанавливает ограничений на применение нескольких преференциальных режимов одновременно, бизнес вправе ими пользоваться. Нельзя сначала создавать условия для развития и привлечения инвестиций, а затем пересматривать эти решения задним числом», — сказал он.

Калинин добавил, что двойное толкование норм снижает доверие к механизмам поддержки.

По его словам, предприниматели присылают предложения по совершенствованию регулирования и снижению административной нагрузки.

«Цель проста — сформировать устойчивую систему, которая помогает компаниям предсказуемо развиваться, инвестировать и создавать новые рабочие места», — заключил Калинин.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!