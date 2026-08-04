В «Единой России» выступили за понятное налоговое администрирование

В «Единой России» назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы

Партия «Единая Россия» выступает за понятное налоговое администрирование, чтобы предприниматели заранее знали требования государства и могли планировать свою деятельность, заявил ТАСС председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин.

Он отметил, что доначисления компаниям за использование предусмотренных законом льгот недопустимы.

«Если закон не устанавливает ограничений на применение нескольких преференциальных режимов одновременно, бизнес вправе ими пользоваться. Нельзя сначала создавать условия для развития и привлечения инвестиций, а затем пересматривать эти решения задним числом», — сказал он.

Калинин добавил, что двойное толкование норм снижает доверие к механизмам поддержки.

По его словам, предприниматели присылают предложения по совершенствованию регулирования и снижению административной нагрузки.

«Цель проста — сформировать устойчивую систему, которая помогает компаниям предсказуемо развиваться, инвестировать и создавать новые рабочие места», — заключил Калинин.