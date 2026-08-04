Россиян призвали не бояться остаться без любви при одном условии

Психолог Панфилова: в одиночестве нет ничего страшного, если есть друзья

Человеку для сохранения здоровья необходимо общение, причем необязательно речь идет о любовных отношениях – достаточно иметь хороших друзей. В противном случае даже семейная жизнь не гарантирует защиты от разрушительного одиночества, предупредила в беседе с НСН психолог Наталья Панфилова.

«Сначала надо разобраться, что такое одиночество. Люди могут жить в семье, но быть настолько далекими друг от друга, что их тоска хватает за горло. Речь идет о том, что, если у человека нет общения, то это очень разрушительно», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что людям крайне важно полноценное взаимодействие, которое предполагает возможность разделить с кем-то радость и горе, получить или предоставить помощь. Если этого нет, то здоровье человека изнутри разрушается.

Панфилова пояснила, что для создания доверительных отношений необязательно искать любовь и жить вместе с кем-то. В одиноком проживании нет ничего страшного, если у человека есть друзья, с которыми можно поговорить по душам и вместе куда-то сходить, заключила психолог.

До этого эксперт по демографии Сергей Галиев заявил, что современная российская молодежь стала рекордно одиноким поколением. По его словам, количество семей ежегодно сокращается, а количество одиноких людей растет, особенно среди молодежи. Так, молодые мужчины у нас одиноки в 60% случаев, женщины – в 40%, что является рекордом за последние 100 лет.

Ранее врач сравнила хроническое одиночество с курением.