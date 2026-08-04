Московский аэропорт ввел обслуживание рейсов по согласованию

Росавиация: Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В авиагавани добавили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов, из-за чего возможны корректировки в расписании рейсов.

Подобные меры ранее утром вводились в столичном аэропорту Домодедово.

Также ограничения на полеты вводились в аэропортах Нижнекамска и Геленджика.

По информации Минобороны, в ночь на 4 августа дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 320 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Там уточнили, что атака велась в период с 20:00 мск 3 августа до 08:00 мск 4 августа.

Ранее аэропорт Жуковский ввел временные ограничения на полеты.