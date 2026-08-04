Женщина упала с 18 этажа во время ссоры с парнем и выжила

SCMP: китаянка упала с 18 этажа во время ссоры с бойфрендом и выжила

Жительница китайской провинции Чжэцзян чудом осталась жива после падения с балкона квартиры на 18-м этаже. По словам родственников китаянки, инцидент произошел во время ссоры между ней и ее бойфрендом, пишет South China Morning Post.

Как рассказал дядя пострадавшей, конфликт между парой продолжался несколько часов. Незадолго до этого женщина решила расстаться с парнем и даже купила билет на поезд, чтобы вернуться к семье в провинцию Юньнань.

По словам родственников, во время очередной ссоры мужчина забрал у сожительницы телефон и удостоверение личности, а также запер дверь квартиры, не позволяя ей уйти.

В какой-то момент китаянка выбежала на балкон и сорвалась вниз. Ее падение смягчили дерево и густые кусты под домом, благодаря чему она выжила.

Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее травмы головы, легких, печени и селезенки, а также множественные переломы таза и обеих ног.

Пациентке уже провели две операции, впереди ее ждет еще одно хирургическое вмешательство и длительная реабилитация. После случившегося родственники женщины запретили мужчине навещать ее в больнице,

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Семья китаянки отмечает, что ей невероятно повезло: всего в нескольких метрах от кустов находилась бетонная площадка, падение на которую практически не оставило бы шансов выжить.

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