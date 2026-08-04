Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Женщина упала с 18 этажа во время ссоры с парнем и выжила

SCMP: китаянка упала с 18 этажа во время ссоры с бойфрендом и выжила
China news

Жительница китайской провинции Чжэцзян чудом осталась жива после падения с балкона квартиры на 18-м этаже. По словам родственников китаянки, инцидент произошел во время ссоры между ней и ее бойфрендом, пишет South China Morning Post.

Как рассказал дядя пострадавшей, конфликт между парой продолжался несколько часов. Незадолго до этого женщина решила расстаться с парнем и даже купила билет на поезд, чтобы вернуться к семье в провинцию Юньнань.

По словам родственников, во время очередной ссоры мужчина забрал у сожительницы телефон и удостоверение личности, а также запер дверь квартиры, не позволяя ей уйти.

В какой-то момент китаянка выбежала на балкон и сорвалась вниз. Ее падение смягчили дерево и густые кусты под домом, благодаря чему она выжила.

Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее травмы головы, легких, печени и селезенки, а также множественные переломы таза и обеих ног.

Пациентке уже провели две операции, впереди ее ждет еще одно хирургическое вмешательство и длительная реабилитация. После случившегося родственники женщины запретили мужчине навещать ее в больнице,

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Семья китаянки отмечает, что ей невероятно повезло: всего в нескольких метрах от кустов находилась бетонная площадка, падение на которую практически не оставило бы шансов выжить.

Ранее в США альпинистка в горах сорвалась с 450-метровой высоты и выжила.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!