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В США альпинистка в горах сорвалась с 450-метровой высоты и выжила

ABC: в Калифорнии альпинистка выжила, сорвавшись с высоты 450 метров
Артур Лебедев/РИА Новости

В штате Калифорния в США 31-летняя неопытная американская альпинистка смогла выжить после падения с 450-метровой высоты в снег. Об этом сообщил телеканал АВС.

Происшествие случилось, когда она в составе группы совершала подъем на гору Шаста. В какой-то момент женщина сорвалась. Из-за погодных условий вертолет не смог приземлиться в зоне поиска. На место вышли отряд рейнджеров, опытный альпинист из ее группы и еще один скалолаз. Пострадавшую нашли и доставили в больницу, где выяснилось, что она после падения с такой высоты отделалась синяками и переломом лодыжки.

Гора Шаста в высоту достигает 4 317 м, входит в систему Каскадных гор и относится к спящему вулкану. В последний раз он извергался в 1786 году.

До этого в Челябинской области альпинист чудом выжил после того, как упал со скалы во время похода. Мужчина получил незначительные травмы и находился в сознании.

Спасатели оказали ему помощь, подняли с помощью альпинистского снаряжения и передали медикам.

Ранее мужчина сорвался ночью со скалы на Южном Урале и чудом выжил.

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