На Украине раскрыли количество уничтоженных или поврежденных объектов энергетики

Свыше 80% электростанций на Украине повреждены или уничтожены. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico.

По его словам, массовые повреждения энергетической инфраструктуры страны прошлой зимой привели к сокращению собственной генерации до 12 ГВт, а дефицит составил примерно 6 ГВт, в то время как до февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт.

Большие проблемы с электроснабжением на Украине начались с конца 2025 года из-за сильных холодов и масштабных повреждений объектов энергетики. Тогда в связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Позже состояние энергосистемы удалось немного стабилизировать, но эксперты со стороны Украины утверждают, что она до сих пор не восстановлена.

До этого Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима станет тяжелым испытанием для Украины. Он подчеркнул, что к предстоящему отопительному сезону нужно готовиться вне зависимости от того, продолжится ли конфликт или будет завершен. Украина совместно с партнерами продолжает подготовку энергетической и критической инфраструктуры к новому отопительному сезону, заверил министр.

Ранее Шмыгаль раскрыл, что окажет влияние на будущие переговоры России и Украины.