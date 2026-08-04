Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

На Украине раскрыли количество уничтоженных или поврежденных объектов энергетики

Шмыгаль: на Украине уничтожены или повреждены более 80% электростанций
Пресс-служба Кабмина Украины

Свыше 80% электростанций на Украине повреждены или уничтожены. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico.

По его словам, массовые повреждения энергетической инфраструктуры страны прошлой зимой привели к сокращению собственной генерации до 12 ГВт, а дефицит составил примерно 6 ГВт, в то время как до февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт.

Большие проблемы с электроснабжением на Украине начались с конца 2025 года из-за сильных холодов и масштабных повреждений объектов энергетики. Тогда в связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Позже состояние энергосистемы удалось немного стабилизировать, но эксперты со стороны Украины утверждают, что она до сих пор не восстановлена.

До этого Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима станет тяжелым испытанием для Украины. Он подчеркнул, что к предстоящему отопительному сезону нужно готовиться вне зависимости от того, продолжится ли конфликт или будет завершен. Украина совместно с партнерами продолжает подготовку энергетической и критической инфраструктуры к новому отопительному сезону, заверил министр.

Ранее Шмыгаль раскрыл, что окажет влияние на будущие переговоры России и Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!