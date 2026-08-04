В Бурятии обнаружили без признаков жизни подростка, которого унесло течением

В Бурятии спустя несколько дней поисков обнаружили подростка без признаков жизни. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Тарбагатайском районе. По версии следствия, 1 августа вместе с приятелем 17-летний молодой человек зашел в реку, чтобы поплавать. Вместе они случайно оказались в глубоком месте и едва держались на воде.

Одного из юношей спас умевший хорошо плавать знакомый, второго школьника подхватило течение, он ушел на дно.

Спасатели организовали поиски, к котором подключили водолазов, сотрудников правоохранительных органов и местных жителей.

Сегодня несовершеннолетнего обнаружили ниже по течению, спасти его не смогли.

Сейчас следователи проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Уфе 72-летнего мужчину нашли в воде реки Уршак, но не смогли спасти. Пожилой россиянин пришел к водоему с внуком, и, когда ребенок не смог выбраться из водоема самостоятельно, бросился на помощь.

Ранее сообщалось, что 11-летний мальчик пропал после прыжка с моста в реку в Башкирии.