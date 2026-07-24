11-летний мальчик пропал после прыжка с моста в реку в Башкирии

В Башкирии школьник нырнул с моста в реку и пропал

В Альшеевском районе ведутся поиски школьника, который нырнул с моста и не выплыл. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел вчера на реке Дема в районе села Раевский. 11-летний мальчик нырнул с моста и исчез под водой. По словам друзей школьника, они пошли на рыбалку и решили искупаться. После безуспешных поисков на поверхности воды к работе подключились водолазы.

Как отметили в республиканском МЧС, дети находились в месте, где установлены аншлаги о запрете купания.

До этого в Махачкале мужчина спас девочку во время наводнения. Работник местной закусочной Абдурахман поймал ребёнка, которого уносило потоком воды, и вытащил ее.

Ранее россиянин в Турции спас тонущую в горной реке девочку.