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Общество

11-летний мальчик пропал после прыжка с моста в реку в Башкирии

В Башкирии школьник нырнул с моста в реку и пропал
МЧС России

В Альшеевском районе ведутся поиски школьника, который нырнул с моста и не выплыл. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел вчера на реке Дема в районе села Раевский. 11-летний мальчик нырнул с моста и исчез под водой. По словам друзей школьника, они пошли на рыбалку и решили искупаться. После безуспешных поисков на поверхности воды к работе подключились водолазы.

Как отметили в республиканском МЧС, дети находились в месте, где установлены аншлаги о запрете купания.

До этого в Махачкале мужчина спас девочку во время наводнения. Работник местной закусочной Абдурахман поймал ребёнка, которого уносило потоком воды, и вытащил ее.

Ранее россиянин в Турции спас тонущую в горной реке девочку.

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