В Горном Алтае из-за паводков обрушился мост

В Республике Алтай из-за износа деревянных опор обрушился мост, связывающий села Каракол и Элекмонар в Чемальском районе. Об этом сообщил глава глава администрации Айдар Елеков.

По его словам, местные власти выехали на место ЧП, а также обследовали еще два моста через реку Эликманар в сторону села Каракол. По итогам, один мост оказался полностью разрушен, второй находится в аварийном состоянии и небезопасен для проезда, по еще одному проезд возможен, однако мост требует требует постоянного контроля.

«Приняли решение организовать дорогу в объезд разрушенных мостовых сооружений», — сообщил Елеков.

В МЧС Республики Алтай, в свою очередь добавили, что местные жители могут воспользоваться объездной дорогой, расположенной в 2 км от разрушенного моста, реку также можно пересечь на автомобиле с высокой проходимостью.

В ведомстве добавили, что на ближайшее время запланированы ремонтные работы.

Ранее на видео попало, как единственный мост к селу смыло на глазах у людей.