Россиянин отправился на концерт «Мумий Тролль» в Черногории и загадочно пропал

Shot: музыкант из РФ пропал в Черногории после концерта «Мумий Тролль»

Волонтеры Черногории ищут 21-летнего музыканта из России, пропавшего после мероприятия. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, мужчина по имени Георгий отправился в Будву, где должна была выступать группа Мумий Тролль. Он якобы приехал в пункт назначения, но вскоре после мероприятия перестал выходить на связь. Его местоположение неизвестно до сих пор.

«В последний раз камеры наблюдения видели россиянина в городе Бар – перед тем, как он выехал в Будву», – сообщается в публикации.

На данный момент его ищут более тысячи добровольцев. В процессе нашли человека без признаков жизни, которого приняли за Георгия, но вскоре выяснилось, что это не он.

Известно, что молодой человек вместе с семьей переехал в Черногорию из Петербурга около десяти лет назад. Юноша играет на трубе и участвует в конкурсах джазовых музыкантов.

Ранее сообщалось, что на Чукотке ищут четырех человек, пропавших во время поездки на озеро.