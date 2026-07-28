На Чукотке ищут четырех человек, пропавших во время поездки на озеро

SHOT: на Чукотке четыре человека отправились плавать на лодке и пропали

Четыре человека пропали во время плавания на моторной лодке на озере Красное в Чукотском автономном округе. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Из публикации следует, что в экстренные службы обратилась жительница села Усть-Белая. По словам девушки, ее родственники перестали выходить на связь через несколько часов после того, как отправились к озеру. В том числе пропали ее отец и мать.

«Волонтеры обследуют побережье озера, а для дальнейших поисков планируют привлекать вертолет», — отмечается в материале.

Красное является крупнейшим озером Анадырской низменности. Его глубина достигает четырех метров, а площадь поверхности составляет 458 квадратных километров.

22 июля в акватории реки Исеть, протекающей в Свердловской области, перевернулись сразу пять лодок, находившихся в индивидуальном пользовании. Три человека оказались в воде, их стало уносить течением. В результате одного из пострадавших спасти не удалось. Сообщалось, что мужчина не использовал средства индивидуальной защиты.

Ранее в Магаданской области нашли группу туристов, пропавших во время сплава по рекам Иганджа и Армань.