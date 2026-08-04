Владимир Ефимов: утверждена КСИО для территории «Выставочный центр»

Владимир Ефимов: «Выставочный центр» — один из самых сложных проектов Москвы

Власти утвердили комплексную схему инженерного обеспечения (КСИО) для территории «Выставочный центр». Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, документ охватил участок площадью 164,4 гектара в Пресненском районе. Схема определила развитие инженерной инфраструктуры.

«Территория «Выставочный центр» — один из самых сложных градостроительных проектов Москвы. Здесь на сравнительно небольшом участке предстоит развивать деловой район с высокой плотностью застройки, одновременно увязывая новые инженерные сети с уже действующей инфраструктурой и обеспечивая бесперебойную работу существующих объектов», — рассказал он.

Ефимов уточнил, что КСИО позволяет просчитать технические решения, избежать перегрузки сетей, а также синхронизировать строительство с модернизацией коммунальной инфраструктуры.

В департаменте градостроительной политики столицы отметили, что КСИО формируют единый подход к развитию инфраструктуры. Документы помогают на раннем этапе спланировать технологическое присоединение объектов для повышения качества решений и снижения сроков подготовки к строительству.

Кроме того, они позволяют заранее определить параметры подключения будущих объектов к инженерным сетям и обеспечить синхронную работу всех участников реализации проекта.

«КСИО для территории «Выставочный центр» предусматривает строительство и развитие необходимых инженерных коммуникаций: свыше 20 км электрических сетей, новых сетей водо- и теплоснабжения, канализации, поверхностного стока и телефонной канализации. Это создает прочную основу для комплексного освоения и реализации современных градостроительных проектов», – отметили в департаменте.

Напомним, строительство Национального центра «Россия» началось в марте на Краснопресненской набережной. Старт работам дали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Площадь здания превысила 200 тыс. кв. м. Центр сможет вместить до 20 тыс. посетителей. Здание включает выставочные пространства, концертный зал, пресс-центры и другие площадки.