Замминистра Петрова рассказала о поддержке студенческих семей в вузах

Семья является четвертой миссией университета. Об этом заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

По ее словам, продолжается системная работа на федеральном уровне для становления вузов семейноцентричными. Петрова подчеркнула , что для этого создаются комнаты матери и ребенка, а также группы кратковременного пребывания.

«Сегодня мы создали меры поддержки на платформе Госуслуг – теперь студенческие семьи в режиме онлайн могут найти ответы на все свои вопросы, практически в каждом вузе внедрена система «единого окна». Также мы стремимся к тому, чтобы в вузах уделяли внимание не только студенческим семьям, но и семьям молодых преподавателей и сотрудников», — сказала замминистра.

Кроме того, семьям с детьми оказывается поддержка, а также предоставляется психологическая и юридическая помощь.

«Наши студенческие семьи на всероссийских форумах и проектах отмечают, что совместная жизнь – залог успешного получения образования, построения карьеры, достижения новых высот, а пример других таких семей только вдохновляет их на новые достижения. Для нас данный опыт является подтверждением, что получение образования и создание семьи – это не взаимоисключающие понятия», — сказала Петрова.

Замминистра подчеркнула, что при поддержке государства обе сферы жизни могут гармонично взаимодополнять друг друга.