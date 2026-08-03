В Канаде мужчина нашел потерянное обручальное кольцо и вернул его владельцу, пишет CBC.

Джефф Дагларис отдыхал с друзьями в национальном парке Кеджимкуджик в канадской Новой Шотландии. Во время прогулки на каяках компания забралась на скалы и начала прыгать в озеро. В этот момент золотое обручальное кольцо мужчины соскользнуло с пальца и ушло на дно.

Друзья попытались найти украшение самостоятельно, однако отсутствие специального оборудования сделали поиски безуспешными. Перед отъездом мужчина отметил место на карте, сделал несколько фотографий и начал искать помощь в интернете.

Так он вышел на Нейта Маклагана — техника Королевского военно-морского флота Канады, который уже около 20 лет занимается поиском потерянных вещей с помощью металлоискателя. Последние несколько лет он также обследует водоемы с аквалангом и бесплатно помогает людям находить утраченные ценности.

Уже на следующих выходных Маклаган приехал к озеру с металлоискателем и водолазным снаряжением. Поиск занял всего несколько минут — кольцо лежало именно там, где его отметил владелец.

Фотографию найденного украшения Нейта отправил Джеффу как раз в тот момент, когда тот находился в аэропорту перед вылетом домой. По словам поисковика, больше всего ему нравится возвращать людям обручальные кольца. Он признается, что многие владельцы не могут сдержать слез, получая обратно дорогие сердцу вещи.

Ранее сантехники обнаружили кольцо, cмытое в унитаз 10 лет назад.