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Общество

Водитель школьного автобуса приставал к глухонемой девочке

В Индии задержали водителя школьного автобуса, который приставал к ребенку
Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock/FOTODOM

В индийском штате Уттар-Прадеш задержали 26-летнего водителя школьного автобуса, которого подозревают в домогательствах к 15-летней глухонемой школьнице. Об этом сообщает The Times of India.

Ученики школы отправились в город Мератх на национальный спортивный чемпионат. 15-летняя глухонемая девочка, участница школьной команды по пулевой стрельбе, во время поездки стала объектом непристойных жестов со стороны водителя. Мужчина насильно передал ей записку со своим номером телефона и продолжил преследовать ее в школе и за ее пределами.

О произошедшем стало известно спустя несколько месяцев, когда школьница во время тренировки рассказала о преследовании сотрудникам школы. Администрация уведомила родителей и уволила водителя. Мать потерпевшей заявила, что мужчина также позволял себе непристойные прикосновения и угрожал девочке, если она расскажет о происходящем.

Ранее в Индии учителей и директора школы арестовали после домогательств в отношении ученицы.

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