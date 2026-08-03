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Общество

В Рязани пьяная женщина сорвалась с пятого этажа, спускаясь из окна по простыням

В Рязани женщина пыталась спуститься из окна по простыням и упала с высоты

В Рязани пьяная женщина выжала, упав с высоты пятого этажа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

Инцидент произошел в День ВДВ в многоэтажке по улице Сельских Строителей. По словам очевидцев женщина пыталась спуститься из квартиры на пятом этаже по связанным простыням.

В какой-то момент она не удержалась на импровизированной веревке и сорвалась, упав на крышу супермаркета. Пострадавшая выжила, подробности о ее состоянии неизвестны, предположительно рязанка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Волгограде студент выпал из окна общежития, пытаясь спуститься по простыне. На уровне второго этажа самодельная веревка оборвалась — один из юношей рухнул на землю и попал в травматологическое отделение.

Ранее в Петербурге подросток сорвался с высоты, пытаясь сделать селфи в заброшке.

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