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Распиленное пополам дерево из-за соседского спора стало местной достопримечательностью

OC: в Британии распиленное пополам дерево стало туристическим объектом

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Google Maps

Распиленное пополам дерево в результате соседского спора превратилось в местную достопримечательность в Англии, пишет Oddity Central.

Ель, разрубленная пополам во время конфликта между соседями из-за птичьего помета, приобрела популярность как туристическая локация в британском городе Уотертоп. Дерево привлекает внимание посетителей со всего мира и даже имеет свои отзывы на Google.

Скандал вокруг 25-летней ели разгорелся, когда Бхарат Мистри и его соседи, Айрин и Грэм Ли, не смогли достичь компромисса по поводу гнездящихся на ветках птиц, чей помет загрязнял территорию. После нескольких попыток решить ситуацию мирным путем жители наняли дровосека, который распилил дерево пополам.

Несмотря на то, что ель стала местом скопления туристов, соседи до сих пор не общаются друг с другом.

Ранее в США мужчина по ошибке 18 лет оплачивал счет соседа за электричество.

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