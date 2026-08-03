Россиян предупредили об опасности нитратов в ранних арбузах

Нитраты, которые появляются в арбузах из-за использования азотных удобрений, могут спровоцировать у человека расстройство пищеварения, аллергические реакции и недостаток кислорода в крови. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов.

«При выращивании ранних бахчевых культур, в том числе в теплицах, нередко используют азотные удобрения, и растения поглощают азот именно в виде нитратов. Если уровень нитратов в арбузе или дыне существенно превышает норму, последствия могут быть такими: расстройство пищеварения — тошнота, диарея, боли в животе; общее ухудшение самочувствия — вплоть до повышения температуры; аллергические реакции у чувствительных людей-аллергиков, также существует риск метгемоглобинемии — состояния, при котором снижается способность крови транспортировать кислород», — сказал он.

Наполов подчеркнул, что особую уязвимость демонстрируют дети до трех лет.

«В организме взрослого человека есть ферменты, которые преобразуют нитраты в менее опасные соединения. У малышей эта система либо еще не сформирована, либо работает недостаточно активно. Поэтому даже умеренно повышенное содержание нитратов может оказаться для них небезопасным. Для взрослых умеренное употребление бахчевых с пограничным уровнем нитратов, как правило, не несет серьезной угрозы — но большие порции все равно лучше избегать», — пояснил он.

Специалист добавил, что определить по внешнему виду арбуза высокий уровень нитратов нельзя, в этом поможет только лабораторный анализ. Он посоветовал покупать ягоды только в официальных торговых точках в сезон.

«Пик сезона бахчевых в большинстве регионов России приходится на август–сентябрь. Плоды, выращенные в открытом грунте в это время, обычно содержат меньше нитратов, поскольку потребность в интенсивных подкормках ниже. Избегайте покупки у дорог и в нестационарных точках без документов. В таких местах контроль качества практически отсутствует, а документы, даже если вам их покажут, могут быть ненастоящими, так как у дорог — это всегда нелегальная торговля. Не давайте ранние плоды детям. Если все же хочется попробовать ранний арбуз или дыню, давайте детям совсем небольшие порции и следите за реакцией организма», — заключил он.

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