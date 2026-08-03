Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Сургуте годовалый ребенок проглотил 32 магнита

В ХМАО врачи спасли годовалого ребенка с магнитами в кишечнике
Сургутский Центр охраны материнства и детства

Врачи Центра охраны материнства и детства в Сургуте спасли годовалого ребенка, который проглотил 32 магнитных шарика. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Ребенок поступил в больницу в экстренном порядке после двух дней рвоты, его перевели из инфекционного отделения после рентгенологического обследования. Врачи диагностировали кишечную непроходимость и обнаружили в кишечнике маленько пациента инородные тела.

Было принято решение о проведении операции, магниты притянулись друг к другу через стенки кишечника, образовав восемь перфораций. Через эти разрывы содержимое кишечника попало в брюшную полость, вызвав сильное воспаление. Специалисты извлекли из кишечника все 32 шарика диаметром около пяти мм и ушили повреждения.

После операции ребенок прошел курс лечения в реанимации с внутривенным питанием и препаратами для восстановления кишечника. Жизни малолетнего ничего не угрожает, он выписан из больницы.

Ранее в Москве четырехлетний мальчик проглотил декоративный камень и попал в больницу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно заводить полезные контакты в 2026 году и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!