Названо число подростков, задержанных из-за лесных пожаров во Франции

МВД Франции: с начала лета в стране задержали 375 подозреваемых в поджогах леса

Во Франции с начала лета задержаны 375 подозреваемых в причастности к лесным пожарам, включая 142 несовершеннолетних. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на МВД страны.

Из указанного числа задержанных 36 человек уже заключены под стражу — либо осуждены с немедленным отбыванием срока, либо находятся под следствием в ожидании суда.

По данным МВД, около 2/3 возгораний были вызваны умышленными поджогами. Остальные случаи связаны с естественными причинами — в частности, с экстремальной жарой и засухой на большей части территории Франции.

Три крупных пожара, в причастности к возникновению которых подозреваются несовершеннолетние, произошли в департаментах Эн, Вар и Жиронда.

В Эне в конце июня сгорела значительная часть замка Дивон-ле-Бен. Двое подростков 15 и 16 лет подозреваются в умышленном поджоге, третий — в том, что не пытался потушить огонь. Все они оставлены на свободе под судебным контролем.

В Варе 25 июля задержали 15-летнего мальчика рядом с лесом Валькрос, где он, как предполагают правоохранители, совершил два поджога. Первый пожар на площади 600 кв. м тушили с помощью двух самолетов-амфибий. Подросток, которого по итогам обследования признали «психологически уязвимым», признался, что в первый раз случайно бросил непотушенную сигарету, а во второй раз поджег сосновые шишки зажигалкой. Он предстанет перед судом 22 октября.

В Жиронде 15-летний подросток был задержан при попытке поджечь кустарник рядом со своим домом в Сент-Элали. Он арестован и помещен под стражу до суда.

В Амели-ле-Бен-Палальда (Восточные Пиренеи) 27 июля были задержаны двое детей в возрасте 10 и 13 лет по подозрению в поджоге муниципального зала. После этого инцидента мэр города ввел до 1 сентября комендантский час для несовершеннолетних с 23:00 до 6:00.

Ранее десятки тысяч французов попросили остаться дома из-за вспыхнувшего склада с химикатами.