Пьяный пассажир избил детей, которые играли в прятки на борту круизного лайнера

В США пьяный мужчина напал на детей, игравших в прятки на круизном лайнере

В США пьяный мужчина избил детей, которые играли в прятки на борту круизного лайнера, пишет Daily Star.

По данным офиса шерифа округа Бревард, Флорида, инцидент произошел в одном из коридоров судна. Как следует из материалов дела, 44-летний Дэвид Кросби вместе с тремя детьми бежал по коридору, играя в салки.

Однако в какой-то момент мужчина внезапно остановился и, как утверждает следствие, ударил двух детей. Один из пострадавших получил удар в лицо, в результате чего у него была разбита губа. Второму ребенку мужчина нанес удар в живот.

Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения, установленными на борту лайнера. Во время беседы с правоохранителями Кросби заявил, что был «очень пьян» и не помнит произошедшего.

После прибытия судна в порт мужчину задержали. Ему предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми, после чего поместили в тюрьму округа. Позднее Кросби вышел на свободу после внесения залога в размере $20 тысяч.

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