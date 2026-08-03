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Общество

Катер с туристами перевернулся на Байкале

В Бурятии на озере Байкал перевернулся катер с туристами

В Прибайкальском районе Бурятии затонул катер, буксировавший надувной водный диван с туристами. Об этом сообщает «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в Горячинске, по предварительной информации, водитель катера катал по Байкалу на надувном диване группу туристов. В какой то момент судно не вписалось в поворот, перевернулось и стало тонуть.

По данным Telegram-канала SHOT, отдыхающие не пострадали, их оперативно доставили на берег.

До этого в Туве два человека пропали во время сплава на надувной лодке. Все они были без спасательных жилетов, уточнили в МЧС. Одной из пассажирок, женщине 46 лет, удалось самостоятельно добраться до берега. Двух других людей, мужчину 51 года и женщину 47 лет, унесло течением.

Ранее пять лодок перевернулись на Урале, один человек не выжил.

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