Россиянам рассказали, когда досрочное погашение ипотеки выгодно

Адвокат Мисаров: если доход от аренды не покрывает платежи, кредит становится обузой

Ипотека позволяет использовать заемные средства для покупки жилья или инвестиционной недвижимости. Когда досрочное погашение действительно выгодно, «Газете.Ru» рассказал Андрей Мисаров, председатель коллегии адвокатов г. Москвы «Адвокатъ», управляющий партнер, адвокат.

«Если человек располагает свободными средствами, важно сравнить доходность этих денег с процентной ставкой по ипотеке. Если банковские вклады или облигации приносят меньший доход, чем переплата по кредиту, досрочное погашение может быть рациональнее. В такой ситуации заемщик гарантированно экономит на процентах», — объяснил он.

Особенно это заметно при инвестиционной недвижимости.

«Бывает, что квартира приобреталась для сдачи в аренду, но со временем спрос снижается, ставки падают, и доход уже не покрывает ипотечные платежи. В таких условиях сохранение кредита увеличивает финансовую нагрузку и риски», — отметил адвокат.

Отдельная ситуация — существенный рост стоимости объекта. Если дальнейший потенциал роста ограничен, собственнику может быть выгоднее погасить ипотеку, продать объект и зафиксировать прибыль.

Стоит помнить, что ипотека накладывает ограничения на распоряжение недвижимостью. Формально собственник владеет квартирой, но многие действия требуют согласования с банком. На практике это становится проблемой при необходимости продать объект по сложной сделке, провести перепланировку или решить вопросы раздела имущества.

«Например, при разводе супругов или разделе бизнеса недвижимость, находящаяся в залоге, зачастую становится предметом дополнительных согласований с кредитной организацией», — поясняет адвокат.

Иногда причиной досрочного погашения становятся юридические риски. Если собственник понимает, что в будущем возможны судебные споры или банкротные процедуры, освобождение недвижимости от обременения позволяет получить большую свободу действий.

«Другая ситуация — после смерти владельца наследники могут столкнуться с необходимостью переоформления ипотечного договора. Не всегда банк готов сохранить прежние условия, а иногда предлагает менее выгодные параметры. В таких случаях вопрос полного погашения кредита также становится актуальным», — отметил эксперт.

Универсального ответа на вопрос о досрочном погашении ипотеки не существует, считает адвокат.

«Для одних заемщиков выгоднее сохранить кредит и использовать свободные средства для инвестиций, для других — избавиться от долговой нагрузки и ограничений, связанных с залогом недвижимости», — резюмировал он.

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