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Общество

Женщина случайно просунула ногу в руль автомобиля и застряла на 2 часа

Китаянка застряла ногой в руле своей машины и провела в таком положении 2 часа
Jimu News

В Китае женщина случайно просунула ногу в руль своей машины и провела в таком положении два часа, пока не вызвала спасателей, пишет Weirdkaya.

По словам женщины по фамилии Сун, после обеда она решила немного отдохнуть в машине перед встречей с подругой. Она откинула водительское сиденье и, по привычке, положила ногу на руль.

Во время того, как она поправляла одежду, ступня случайно проскользнула между спицами рулевого колеса. Сначала женщина не придала этому значения, однако вскоре выяснилось, что подрулевой переключатель зацепился за ее лодыжку и не позволял вытащить ногу обратно.

Сун попыталась освободиться самостоятельно и позвонила друзьям по видеосвязи. Они предлагали разные способы выбраться, в том числе попробовать вылезти через люк на крыше или изменить положение тела, но ни один из вариантов не помог.

В надежде облегчить ситуацию женщина даже использовала целый тюбик крема для рук, пытаясь сделать кожу более скользкой, однако и это не принесло результата. Спустя два часа безуспешных попыток нога начала опухать, и китаянка все же согласилась вызвать пожарных, хотя сначала стеснялась обращаться за помощью.

Спасатели прибыли менее чем через десять минут и смогли быстро освободить ногу. Друзья женщины, продолжавшие наблюдать за происходящим по видеосвязи, тоже не упустили возможности пошутить, предложив спасателям «отпилить ногу», если освободить ее не получится.

Ранее автомобиль с женщиной и ребенком в салоне опрокинулся после столкновения с лосем.

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