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Общество

В Ингушетии трое мужчин расправились с соседом из-за подозрений в колдовстве

РЕН ТВ: в Ингушетии мужчина выстрелил в соседа из ружья, решив, что он колдун
M.Nyusha/Shutterstock/FOTODOM

Трое мужчин задержаны в Ингушетии по подозрению в нападении на 52-летнего жителя Сунжи, которого они заподозрили в колдовстве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, двое нападавших в масках пришли к дому 52-летней жертвы, где один из них несколько раз выстрелил в хозяина. Третий участник преступления в это время ждал сообщников в машине.

Стрелок был уверен, что сосед «заколдовал» его брата, из-за чего тот заболел. По данным РЕН ТВ, за неделю до преступления мужчины арендовали автомобиль и распределили роли. После задержания один из фигурантов показал место, где спрятал оружие. В ближайшее время всем троим предъявят обвинение. Спасти раненого мужчину не удалось.

До этого петербуржец впал в кому после того, как сосед по коммуналке избил его табуретом. 35-летний работник склада выпивал с 57-летним соседом и в какой-то момент между ними возник конфликт. Пострадавшего госпитализировали. Медики оценили его состояние как крайне тяжелое.

Ранее в Твери мужчина принял соседа за вора и обстрелял его из рогатки.

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