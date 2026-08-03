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Общество

Краснодарская пенсионерка обманула мошенников

В Краснодарском крае пенсионерка обманула мошенников
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Абинска не поверила мошенникам и помогла полиции задержать курьера. Об этом сообщает УМВД Краснодарского края.

Неизвестные связались с 75-летней женщиной под видом сотрудников ФСБ. Злоумышленники убедили пенсионерку в том, что ее накопления в опасности и их необходимо срочно передать курьеру для помещения на якобы безопасный счет.

Бдительная женщина заподозрила обман и обратилась в полицию. Правоохранители взяли ситуацию под контроль, пенсионерка продолжила общение с аферистами и согласилась на передачу денег. В момент, когда пособница аферистов приехала, чтобы забрать наличные в сумме более миллиона рублей, ее задержали.

Злоумышленницей оказалась 18-летняя жительница Пермского края, которая приехала в Абинск на такси по заданию куратора. Возбуждено уголовное дело, девушка заключена под стражу, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее москвичка отдала мошенникам золотые монеты на 12 млн рублей.

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