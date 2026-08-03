Портал «Рамблер» расскажет о своих умных сервисах с помощью каршеринга

Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) забрендировал 1000 автомобилей каршеринга BelkaCar, чтобы рассказать о своих умных сервисах, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

На кузовах каршеринговых автомобилей BelkaCar в Москве разместили креативные сообщения, среди которых «Следи за дорогой, пока «Рамблер» следит за новостями», «Сократим путь до нужных ответов» и другие.

В компании отметили, что информационный помощник на базе нейросети «ГигаЧат» от Сбера помогает пользователям «Рамблера» экономить время, фокусируясь на важном в информационном потоке.

Акция продлится до конца 2026 года.