Планктон атаковал российских туристов на пляжах во Вьетнаме

Во Вьетнаме российские туристы жалуются на сыпь и раздражение кожи после отдыха на местных пляжах. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

На популярном вьетнамском курорте Нячанг туристы массово жалуются на кожные раздражения после купания. Отдыхающим пришлось спешно покинуть воду, однако уже через короткий промежуток времени на коже появились сыпь и зудящие волдыри.

Как выяснилось, причиной стали микроскопические организмы, сейчас во Вьетнаме сезон планктона. Пострадавшие боятся заходить в воду и пытаются облегчить симптомы с помощью антигистаминных препаратов, мазей и алоэ. Местные власти предупреждают отдыхающих о необходимости соблюдать осторожность при купании.

До этого Токсичная рыба захватила курорты Средиземного моря. Серебристые иглобрюхи расширили ареал обитания и периодически нападают на людей.

Ранее в Приморье отменили купальный сезон из-за «оккупации» пляжей акулами.