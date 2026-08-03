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Общество

Пьяная россиянка разнесла магазин топором из-за взгляда продавца

На Урале пьяная женщина топором разгромила магазин
Суды Свердловской области

Жительницу Свердловской области приговорили к принудительным работам за погром в магазине. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в феврале 2026 года. После покупки алкоголя местная жительница вернулась домой, но вскоре решила, что продавец посмотрела на нее не так.

Взяв топор, женщина вернулась в торговую точку. В магазине она разбила витрины и холодильное оборудование. Испугавшись за свою жизнь, сотрудники спрятались на складе и вызвали полицию. Ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Прибывшие полицейские задержали нарушительницу. В суде она полностью признала вину, раскаялась и заявила, что не хотела причинять вред людям. Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы. Также частично удовлетворен иск о возмещении ущерба, с обвиняемой взыскали 159 тысяч рублей, еще 100 тысяч она выплатила добровольно.

Ранее ульяновец разгромил ларек с алкогольным мороженым и объелся им в парке.

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