Женщина нашла свою собаку, которая потерялась 5 лет назад

В США женщина спустя пять лет вновь встретилась со своей собакой, которая пропала в 2021 году, пишет People.

По словам женщины, питомец по кличке Чонг сбежал из дома, после чего семья долгое время безуспешно пыталась его найти. Несмотря на годы поисков, хозяева не теряли надежды и продолжали периодически возвращаться в район, где собака исчезла.

Спустя пять лет американка увидела в соцсетях публикацию приюта для животных округа Хендрикс в штате Индиана. В сообщении говорилось, что возле грузового терминала был найден пес, очень похожий на ее питомца.

Выяснилось, что после исчезновения кто-то подобрал Чонга и установил ему микрочип на свое имя. Однако сотрудники приюта решили связаться не только с владельцем чипа, но и с первоначальными службами контроля за животными в Линкольне, благодаря чему удалось выйти на первую хозяйку.

Поскольку официальный владелец микрочипа так и не ответил, приют после соблюдения всех необходимых процедур разрешил вернуть собаку прежней семье. Женщина сразу отправилась в Индиану и уже на следующий день после открытия приюта смогла забрать своего питомца домой.

Ранее потерянный кот вернулся в семью спустя 10 лет.