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Общество

Во Флориде крокодилы освоили гидроциклы и доски для сапсерфинга

Palm Beach Post: крокодилы во Флориде научились залезать на гидроциклы
Aiolhoz/Shutterstock/FOTODOM

Американские крокодилы во Флориде начали активно использовать гидроциклы, доски для сапсерфинга и плавучие доки для принятия солнечных ванн. Об этом пишет The Palm Beach Post со ссылкой на исследование ученых Комиссии по охране рыбы и дикой природы штата.

Причиной такого поведения стало активное освоение человеком прибрежных территорий, где бетонные стены заменили песчаные берега. Крокодилы вынуждены приспосабливаться к измененной среде обитания, поскольку их естественные места для баскинга (прогревания на солнце) исчезают.

«Если крокодил находится в канале с бетонными стенами, единственное место, куда он может выбраться, — это док или задняя часть гидроцикла. Не то чтобы они специально искали эти предметы, это их единственный вариант», — пояснил эксперт по рептилиям Райан Гредни.

В отличие от аллигаторов, у крокодилов возле языка есть солевые железы для вывода излишков соли, что дает им возможность жить в солоноватых водах каналов. Но именно там из-за бетонных набережных у них почти не осталось естественных мест для выхода на берег.

Исследователи зафиксировали множество случаев использования крокодилами рукотворных объектов. Рептилий замечали на каяке и гидроцикле в округе Броуард, на палубе брошенной лодки во Флорида-Кис, на солнцезащитной полке бассейна в округе Монро, на восьмой лунке гольф-клуба в Норт-Палм-Бич и на платформах у причала Фламинго в национальном парке Эверглейдс.

Популяция американских крокодилов во Флориде составляет примерно 2 тысячи особей. Около 10 лет назад вид исключили из списка находящихся под угрозой исчезновения.

Американские крокодилы пугливы, питаются рыбой и земноводными, а на людей не охотятся. За всю историю наблюдений зарегистрированы всего два их нападения на человека, включая один случай с летальным исходом.

Ранее в Израиле запретили привлекать крокодилов для охраны тюрем.

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