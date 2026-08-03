Пятерых детей нашли в квартире-свалке в Самарской области

В Чапаевске пятеро детей жили в притоне, их отчим регулярно водил в дом незнакомцев и употреблял наркотики. Об этом сообщается в Telegram-канале «Самара № 1».

В правоохранительные органы обратились жители многоэтажки, они наши на лестничной клетке раздетую меленькую девочку. Выяснилось, что в захламленной квартире проживали пятеро несовершеннолетних, их мать и отчим.

Дети жили в антисанитарных условиях без еды и одежды. Многодетная мать злоупотребляла алкоголям, а отчим-наркоман регулярно водил в дом незнакомцев. Часть детей из семьи изъяли, двоих забрала к себе бабушка.

Возбуждено уголовное дело, глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного СК представить доклад о ходе расследования.

До этого в Красноярске мать бросила истощенного трехлетнего сына в квартире и ушла. Ребенка, стоящего в проеме окна заметили полицейские, проводившие обход территории.

Ранее полицейские спасли ребенка, живущего в заваленной мусором квартире.