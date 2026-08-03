В Госдуму внесли законопроект о повышении контроля в сфере ЖКХ

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении контроля за состоянием коммунальной системы — согласно его предложению, в государственно-информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) нужно добавить данные о техническом состоянии и степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, авариях, нарушениях, структуре цен и тарифов. Копия документа имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«Публикация данных позволит повысить прозрачность платежей и контроль за состоянием коммунальной инфраструктуры в регионах. В ГИС ЖКХ нужно вносить серьезные дополнения, потому что люди не знают реального положения дел в коммунальной сфере, а доступной информации недостаточно для оценки законности формирования тарифов и начислений. Граждане видят итоговые суммы в своих квитанциях, и не понимают, откуда берутся такие большие цифры», — сказал он.

Он отметил, что износ коммунальных сетей по стране превышает 40%, в отдельных регионах достигает 80%.

«Деньги на ремонт инфраструктуры выделяются огромные, и это не только бюджетные средства, но и платежи граждан. Неслучайно в прошлом году Генеральная прокуратура выявила многочисленные нарушения в жилищно-коммунальном хозяйстве. По итогам проверки тарифы скорректировали на миллиарды рублей. Причем эти деньги тратились не только на ремонт коммуникаций, а на представительские автомобили, отдых и сомнительные мероприятия», — указал парламентарий.

Миронов напомнил, что ранее предлагал обязать коммунальные службы, ресурсоснабжающие компании и операторов по обращению с отходами ежемесячно отчитываться о поступлении и расходовании средств. По его словам, краткую информацию нужно размещать прямо в квитанциях, а более подробный отчет – на портале «Госуслуги».

«Кроме этого, партия выступает за проведение масштабного всероссийского аудита в сфере ЖКХ. Многим чиновникам и директорам компаний это не нравится. Они понимают, что по результатам аудита можно будет строго спросить с ответственных за состояние коммунального хозяйства, и бояться серьезных последствий», — заключил он.

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