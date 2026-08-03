Появилась новая версия смерти оперного певца, спевшего для Ким Чен Ына «Очи черные»

Российский оперный певец, заслуженный артист России Евгений Кунгуров, спевший для лидера КНДР Ким Чен Ына «Очи черные», мог быть убит во время конфликта. Об этом ТАСС рассказал адвокат Евгений Черноусов.

По словам собеседника агентства, такой версией гибели певца поделился с ним отец Кунгурова Виктор. Мужчина считает, что кто-то во время конфликта нанес его сыну удар тупым твердым предметом по голове. Полученная черепно-мозговая травма оказалась для артиста смертельной. Чтобы скрыть следы преступления, неизвестный инсценировал самоубийство, уверен отец Кунгурова.

Адвокат отметил, что черепно-мозговая травма была единственным повреждением, которое не соответствует официально названным обстоятельствам смерти артиста. Отец оперного певца написал обращение в Генпрокуратуру РФ с требованием передать расследование в Следственный комитет и переквалифицировать дело на умышленное убийство группой лиц.

Кроме того, Виктор Кунгуров просит возбудить дело о краже. По его словам, из квартиры сына пропали документы, благодарственные письма, награды, концертные костюмы, дорогие часы и два мобильных телефона.

Тело Евгения Кунгурова без признаков жизни нашли у дома на Зоологической улице в центре Москвы 8 апреля 2024 года. Ему было 40 лет. Семье артиста дважды отказывали в возбуждении уголовного дела, поскольку посчитали, что певец покончил с собой из-за депрессии. Однако в апреле 2026 года, благодаря настойчивости и многочисленным жалобам отца Кунгурова, Следственный комитет РФ возбудил дело по статье о доведении до самоубийства. Утверждается, что певцу систематически угрожали, жестоко с ним обращались или унижали достоинство.

Ранее друг рассказал о последней встрече с Евгением Кунгуровым.