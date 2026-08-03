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Общество

В МВД рассказали, как выявляют поддельные паспорта

МВД: биколор-армированная нить помогает выявлять российские поддельные паспорта
Videographer_42/Shutterstock/FOTODOM

Поддельные паспорта граждан России помогают выявлять несколько степеней защиты документа, включая специальную биколор-армированную нить. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин в беседе с ТАСС.

По его словам, случаи обнаружения фальшивых паспортов носят единичный характер, однако сотрудники полиции регулярно выявляют такие документы. При проверке используются предусмотренные законодательством элементы защиты.

Васенин пояснил, что одной из таких степеней защиты является биколор-армированная нить, которая проходит через весь паспорт. Она состоит из двух цветов, светится в ультрафиолетовом излучении и соединяет все страницы документа.

Кроме того, полицейские сверяют данные паспорта с информацией в ведомственных базах. Подделку могут выдать несовпадение номера документа, фотографии или других персональных данных.

До этого в МВД до этого предупредили, что мошенники начали обманывать россиян от лица потенциального работодателя. По данным правоохранителей, преступники ведут переписки с людьми, находящимися в поиске работы. Для «подтверждения личности» мошенники просят отправить им фотографию паспорта.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники звонят им с номеров банков.

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