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Общество

Стало известно о последствиях лесных пожаров в штате Вашингтон

AP: лесные пожары в штате Вашингтон уничтожили не менее 600 строений
Carlos Barria/Reuters

Из-за лесных пожаров в округе Спокан штата Вашингтон около 60 тысяч человек были эвакуированы, а огонь уже уничтожил как минимум 600 зданий. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным издания, бушующий вокруг города пожар за выходные охватил площадь в 21 кв. км.

Губернатор Вашингтона Боб Фергюсон заявил, что провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом о ситуации в штате и обратился к федеральным властям с просьбой о помощи в борьбе с природным бедствием.

В конце июля на полигоне американских ВВС в штате Невада, на территории которого находится сверхсекретная «Зона 51», возник природный пожар. Огонь охватил порядка 54 «квадрата». Пожар возник из-за удара молнии в округе Линкольн на закрытой территории Испытательного и тренировочного полигона Невады (NTTR). Его распространению способствовали порывистый ветер, высокая температура и низкая влажность воздуха.

Ранее в Канаде резко ответили на критику США из-за дыма от лесных пожаров.

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