Голый мужчина прыгнул с вершины Бруклинского моста

В Нью-Йорке мужчина выжил после прыжка с вершины Бруклинского моста

В Нью-Йорке обнаженный мужчина выжил после прыжка с вершины Бруклинского моста, пишет The New York Post.

Издание сообщает, что днем 2 августа 44-летний мужчина в невменяемом состоянии закрепил на вершине моста несколько флагов. После этого он снял одежду и залез на северную башню со стороны Манхэттена.

Согласно статье, несмотря на уговоры полицейских, вместо того чтобы спуститься, мужчина прыгнул. Правоохранители на катере оперативно достали его из пролива Ист-Ривер. Американец находится в больнице в стабильном состоянии.

До этого в Красноярском крае мужчина загорелся, прыгая через костер во время праздника Ивана Купалы. Его устроили в селе Долгий мост Абанского района. Чтобы провести традиционное развлечение, там зажгли костры. Один из посетителей сельского мероприятия перепрыгнуть пламя не смог.

В результате падения в огонь у пострадавшего обгорело 80% поверхности кожных покровов. Он был доставлен на вертолете в Красноярск в тяжелом состоянии.

Ранее курьер прыгнул в воду с 12-метрового моста ради спасения женщины.