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Общество

Журналисты рассказали о новых уловках преступников для транзита наркотиков

«Известия»: правоохранители закрыли транзит наркотиков в Россию через Белоруссию
Edward Haylan/Shutterstock/FOTODOM

В июле белорусские правоохранители перекрыли крупный канал поставки наркотиков, который, по версии следствия, транзитом следовал из Польши в Россию. Об этом говорится в материале газеты «Известия».

В преступной схеме участвовали граждане Литвы и Беларуси. В Литве производили синтетические наркотики и фасовали гашиш (предположительно из Марокко), который с помощью метеозонда перебрасывали через границу и подбирали на белорусской стороне для последующей отправки в Россию.

По данным МВД, производством и транспортировкой руководили украинские и польские спецслужбы. Задержанный белорусский гражданин, отвечавший за финальную переброску, имел при себе около 60 кг синтетики и 320 брикетов гашиша. По данным следствия, изъятая партия оценивалась примерно в $4 млн.

В материале «Известий» отмечается, что выбор Белоруссии в качестве транзитного маршрута обусловлен ее географическим положением — республика служит естественным коридором между Евросоюзом и Россией, поэтому преступники стремятся использовать любые лазейки, включая воздушное пространство. Метеозонды, поднимающиеся на высоту до 10 тысяч метров, позволяют пересекать границу по воздуху, минуя наземные посты контроля; ранее этот метод применяли для контрабанды сигарет, а теперь ту же технологию адаптировали для переброски наркотиков.

Ранее знаменитый шеф-повар получил пожизненное лишение свободы за производство наркотиков.

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