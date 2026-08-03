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Общество

Президент Сербии предупредил об угрозе прекращения судоходства по Дунаю из-за жары

Вучич: судоходство по Дунаю может прекратиться из-за низкого уровня воды
kristof lauwers//Shutterstock/FOTODOM

В Сербии из-за низкого уровня воды может прекратиться судоходство по Дунаю, заявил президент страны Александар Вучич. Об этом, ссылаясь на пресс-службу правящей Сербской прогрессивной партии, сообщает ТАСС.

Вучич пояснил, что низкий уровень воды из-за стоящей жары привел к проблемам на единственном в стране нефтеперерабатывающем заводе в Панчево неподалеку от Белграда. Глава государства выразил надежду, что завод не придется останавливать. Он отметил, что власти будут делать все возможное для стабилизации ситуации.

По словам Вучича, через два-три дня судоходство по Дунаю будет невозможным. Сейчас для нормального прохождения судов приходится снижать осадку их на 50%.

2 августа стало известно, что в Германии более 100 городов и районов ввели запреты на перерасход воды из-за засухи и дефицита водных ресурсов.

До этого в Сеуле установилась небывалая жара — температура воздуха поднялась до +42,5°С и обновила рекорд 1904 года.

Ранее сообщалось, что единственной АЭС Венгрии грозит остановка из-за рекордного обмеления Дуная.

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